Interi treener Mourinhost: kui lõvi ärritada, siis ta lõriseb

Mourinho saatis pärast lõpuvilet Juventuse publiku suunas ilmeka žesti - pani käe kõrva äärde ja kiskus suu viltu.

"Mind mõnitati 90 minutit, aga ma tulin siia lihtsalt oma tööd tegema, mitte midagi enamat. Ma ei rünnanud lõpus mitte kedagi, ma lihtsalt näitasin, et tahan pealtvaatajaid veel kõvemini kuulda, aga ilmselt poleks ma pidanud seda tegema," selgitas Mourinho matši järel.

Juventuse publiku vaenulikkus Mourinho suhtes polnud üllatav, sest portugallane on varem juhendanud Torino klubi vihatud rivaali Milano Interit.

Nüüd kommenteeris juhtunut ka Interi praegune juhendaja Luciano Spalletti. "Kui lõvi ärritada, siis ta lõriseb teie peale. Mourinho ütles ka ise, et vahest polnud see reaktsioon vajalik, kuid mõnes mängus on emotsioonid nii üleval, et end on raske tagasi hoida. Tean seda omast käest. Seni kuni ta (Mourinho) jätkab nii kõrgel tasemel, jääb selline asi temaga kaasas käima," lausus Spalletti Football Italiale.