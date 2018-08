Inter kaebab Hispaania jalgpallijuhi Modrici kohta tehtud avalduse eest kohtusse

Tebas kritiseeris reedel selliseid klubisid nagu Inter, Manchester City ja PSG ning avaldas kahtlust, kas Interil on üldse raha, et Luka Modricit osta.

"Nad (Inter) pakkusid Modrici eest hullumeelset raha, kuigi neil raha ei ole," teatas Tebas ABC-le antud intervjuus. Ühtlasi halvustas liigajuht Cristiano Ronaldo üle ostnud Torino Juventust, vihjates, et ka see tehing polnud puhas ja seetõttu tahaks ta ülemineku materjalidega tutvuda.

"Inter annab teada, et klubi võtab Mr Javier Tebase suhtes tarvitusele juriidilised meetmed. Põhjuseks on tema tänane avaldus meedias," seisab Interi pressiavalduses.

"Oleme La Liga presidendi sõnavõtust üllatunud ja nördinud. See avaldus on tehtud omamata mingitki ülevaadet Interi seisust, kuid see kahjustab meie mainet ning seab kahe Itaalia tippklubi aususe kahtluse alla. Serie A ei saa vaikides pealt vaadata, kuidas meie reputatsiooni õõnestatakse. Serie A klubid järgivad oma tegevuses kõiki rahvusvahelisi reegleid," teatas Inter.

Milano klubi peab end lähiajal kaitsma ka rahvusvahelises jalgpalliliidus (FIFA), sest Madridi Real esitas nende tegevuse kohta kaebuse, süüdistades Interit illegaalses lähenemises Modricile.