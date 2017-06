Inglise meedia: Ronaldo agent pidas Meistrite liiga finaali eel portugallase ülemineku osas kõnelusi PSG-ga

Portugali meedia andmetel on jalgpallitäht Cristiano Ronaldo oma koduklubile Madridi Realile teada andnud, et soovib sel suvel meeskonnast lahkuda.

Daily Mail avaldas eile seepeale loo, et Ronaldo agent Jorge Mendes kohtus kaks nädalat tagasi Meistrite liiga finaali võõrustanud Cardiffis Pariisi Saint-Germaini klubi presidendi Nasser Al-Khelaifiga ning arutas portugallase võimalikku üleminekut. Jutuajamine olevat kestnud Hiltoni hotellis kaks tundi.

Prantsusmaa jalgpalli mõjukaimaks inimeseks peetav Khelaifi olevat Mendesele öelnud, et too kindlasti Ronaldo osas teda kursis hoiaks. PSG kaotas tänavu tiitli teatavasti Monacole ning on valmis esikohale naasmiseks ning Meistrite liiga võitmiseks kulutama senikuulmatuid summasid.

PSG kõrval on Ronaldot seostatud tugevalt ka tema endise koduklubi Manchester Unitediga, kes on kuuldavasti samuti valmis maailma parima jalgpalluri eest hingehinda maksma.