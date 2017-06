Inglise koondise ründaja naaseb 16-aastase vahe järel Bournemouthi

Inglismaa selle sajandi üks resultatiivsemaid ründajaid, 34-aastane Jermaine Defoe jätkab karjääri Premier League'i üheksandas meeskonnas Bournemouthis.

Lõppenud hooajal oli Defoe 15 väravaga Sunderlandi suurim väravakütt. Et tema senine leivaisa langes kõrgliigast välja, otsustas ta klubist lahkuda. Bournemouth sai välkkiire ründaja kätte tasuta.

Defoe jaoks pole Bournemouthi näol tegu sugugi võõra klubiga, sest hooajal 2000/2001 oli ta seal laenul ja lõi kõigis sarjades kokku 19 väravat.

Bournemouthi peatreener on vaid 39-aastane Eddie Howe, kes on meeskonna madalamatest sarjadest tõstnud kõrgliiga keskmike hulka. Tänu headele tulemustele - väikeklubi on saavutanud sisuliselt oma võimete maksimumi - peetakse teda hetkel ka üheks hinnatumaks inglasest juhendajaks.

Defoe hakkab Bournemouthis väidetavalt teenima 65 000 dollari suurust nädalapalka.