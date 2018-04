IMELINE SEERIA | Barcelona püstitas Hispaania liiga rekordi

Tänavu pole kaotatud ühtegi kohtumist ja mängitud on juba 32 vooru. Täna alistati kodusel Camp Noul 2:1 Valencia, värvad lõid Luis Suarez (15. minutil) ja Samuel Umtiti (51. minutil). Sellega korrati Real Sociedadi rekordit, mis pärineb hooajast 1979-1980.

Kui aga tagasi minna eelmise hooaja lõppu, siis pole Barcelona kaotanud 39 mängu järjest. See märgib Hispaania liiga absoluutset rekordit.

Barcelona extends its unbeaten streak to 39 games dating back to April 2017, breaking the La Liga record.

The 32-game unbeaten streak to start the season also ties the longest such streak in La Liga history (1979-80 Real Sociedad). pic.twitter.com/yWiJ1CzgpD— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 14, 2018