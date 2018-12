Iker Casillase ja Jose Mourinho vaheline tüli on jätkumas

Casillas ja Mourinho töötasid koos Madridi Realis aastatel 2010-2013. Nende vahel tekkis tüli Mourinho viimasel hooajal Reali peatreenerina (2012/2013), kui ta Casillase pingile kukutas ning talle järjest vähem mänguaega andis. Nüüdseks on Casillas esindanud kolm aastat Portugali tippklubi FC Portot ja Mourinhost on saanud Manchester Unitedi loots, kuid meeste omavahelised suhted on jätkuvalt teravad.

Casillas rääkis novembrikuus antud intervjuus Argentina ajakirjanikule Jorge Valdanole, et kahetseb, et omal ajal Mourinhole vastu ei hakanud. "See ei olnud hea ei tema, minu ega klubi jaoks," lausus hispaanlane toona. "Ma usun, et kui see tüli temaga juhtuks uuesti, haaraksin härjal sarvist ja hakkaksin Mourinhole vastu."

Intervjuu järgselt kommenteeris Casillase sõnavõttu ka Mourinho ise. "See kõlab nagu sportlase jutt, kelle karjäär on lõppemas. Kui ta ütleb, et ei hakanud mulle vastu, siis ta valetab."

Nüüd otsustas Casillas taas Mourinho teemal sõna võtta. Manchester United sai eile Premier League'is kindla 1:3 kaotuse Liverpoolilt ning asub koduses liigas alles kuuendal kohal ja jääb liidrist maha 19 punktiga.

"Portugali väljaande järgi ütles keegi, et ma olen oma karjääri lõpus. Olen täiesti nõus!" postitas Casillas pärast kohtumist oma Twitteri kontol. "Minu küsimus ajalehele on järgmine: millal saab peatreeneri puhul aru, et ta ei suuda enam meeskonda juhtida ega treenida?"