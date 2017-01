Septembris 40. sünnipäeva tähistanud Totti pidas Roma eest esimese Serie A mängu nii ammu kui 28. märtsil aastal 1993.

25 aastaga Romas on Totti nimel kõigi sarjade peale kokku 770 mängu ja 306 väravat. Serie A kõigi aegade edetabelis asub ründelegend 609 kohtumisega vastavas arvestuses kolmandal ning 250 väravaga teisel positsioonil.

Roma sai pühapäeval Udinese vastu Radja Nainggolani väravast 1:0 võidu, kusjuures Roma ründaja Edin Džeko eksis penaltil. Totti sekkus vahetusest 63. minutil.

Serie A tabelis asub Roma teisel kohal, jäädes ühe enampeetud kohtumise juures liidrist Juventusest maha ühe punktiga.

His first appearance of 2017, his 25th successive year in Serie A.

From 1993 to 2017, Francesco Totti👑 has now played in 25 calendar years! pic.twitter.com/ae8cZSyZhv