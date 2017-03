Nädalavahetusel Manchester Unitedi ja Bournemouthi kohtumise ajal teineteise vastu väga toorelt mänginud Zlatan Ibrahimovic ja Tyrone Mings saavad Inglismaa jalgpalliliidult karistada.

Jalgpalliliit teatas täna, et mõlemat mängumeest ootab karistus ning Ibrahimovicil ja Mingsil on aega 7. märtsi õhtupoolikuni, et juhtunule omapoolne selgitus anda. Pärast seda teeb alaliit teatavaks ka täpse karistuse.

Kui Ibrahimovici ootab näiteks 3-mänguline võistluskeeld, peab sel hooajal kõigi sarjade peale kokku juba 26 väravat löönud ründaja vahele jätma FA karikamängu Chelsea`ga ning Inglise liigamängud Middlebrough ja West Bromwichi vastu. Mingsi ähvardab isegi pikem mängukeeld.

1:1 viigiga lõppenud mängus astus Mings esmalt mänguolukorras Ibrahimovicile pea peale, mõni hetk hiljem virutas ManU ründaja Bournemouthi keskkaitsjale õhuvõitluses kõva küünarnukilöögi. Peakohtunik Kevin Friend jättis matši ajal mõlemad mehed karistuseta.

Video Ibrahimovici ja Mingsi jõledast duellist: