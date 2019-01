Ibrahimovic andis Ronaldo väljaütlemisele vastulöögi

Ronaldo teatas detsembrikuus antud usutluses, et Barcelona täht Lionel Messi peaks tema eeskujul klubi vahetama.

"Olen mänginud Inglismaal, Hispaanias, Itaalias, Portugalis ja rahvuskoondise eest, kuid tema (Messi) on ikka Hispaanias," lausus Ronaldo ja lisas: "Minu jaoks on elu väljakutse. Mulle need meeldivad ja ma tahan inimesi õnnelikuks teha."

Ibrahimovic, kes esindas Juventust aastatel 2004–2006, Ronaldoga ei nõustu ega pea tema klubivahetust tõsiseks proovikiviks.

"Miks ta ei valinud mõned aastad tagasi klubi, mis mängib teises liigas? Oleks võinud üritada sellise tiimiga tšempioniks tulla ja tippu tõusta. Juventusse minek pole mingi väljakutse," nõelas 37-aastane Ibrahimovic, kes on viies Euroopa riigis meistriks tulnud.

Eelmisel suvel 100 miljoni euro eest Madridi Realist lahkunud Ronaldo on löönud Juventuse eest 25 mänguga kokku 15 väravat. Juba kaheksandat järjestikust Serie A tiitlit jahtiv Torino tippklubi juhib hetkel koduliigat üheksa punktiga.