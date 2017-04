Hull mäng: Lionel Messi tõi lisaminutitel Barcale El Clasico võidu!

Avapoolaja järel oli seis 1:1 - Casemiro viis kodustaadionil mänginud Reali 28. minutil juhtima, Messi viigistas 33. minutil.

73. minutil asus omakorda Barcelona juhtima, kui kauglöögist jõudis sihile horvaat Ivan Rakitic. Kulus viis minutit ja Reali olukord muutus eriti täbaraks, sest Messile tallad ees sisse sõitnud Sergio Ramos teenis punase kaardi.

Vähemuses jätkanud Real polnud aga alla andnud ning suutis 86. minutil James Rodriguezi väravast viigistada. Kuid ka sellega polnud draama veel lõppenud, sest kohtumise viimasel lisaminutil lõi Messi Barca võiduvärava! See oli ühtlasi Argentina tähe jaoks karjääri 500. värav Barcelona eest.

Barcelona tõusis nüüd Reali kõrvale 75 punkti peale ja väravate vahe alusel ka liidrikohale. Madridi tippklubil on aga üks mäng vähem peetud.

500 - Lionel Messi has scored his 500th goal for Barcelona in all competitions. Stellar. pic.twitter.com/Jx3kUl1CQ9

— OptaJose (@OptaJose) April 23, 2017