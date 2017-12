Hispaania tippklubi vallandas vähilõikuselt naasnud peatreeneri

Hispaania jalgpalliklubi Sevilla näitas ust peatreener Eduardo Berizzole, kes oli alles nädal tagasi naasnud vähilõikuselt.

48-aastane argentiinlane käis novembris operatsioonil ning naasis treeneripingile 15. detsembril, kui Levantega mängiti väravateta viiki. Kolmapäeval kaotas Sevilla Real Sociedadile 1:3 ning see tähendab, et meeskond on viimasest kolmest mängust teeninud vaid ühe punkti.

Berizzo, kes on endine Celta Vigo juhendaja, tõusis Sevilla peatreeneriks tänavu mais. Vallandamise hetkel on meeskond viiendal kohal. Mullu lõpetas Andaluusia pealinna meeskond La Liga neljandana.

Sevilla järgmine mäng on 6. jaanuaril Real Betisi vastu. Meistrite liiga kaheksandikfinaalis, mille avamäng peetakse veebruaris, kohtuvad hispaanlased Manchester Unitediga.