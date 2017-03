Hispaania koondise ja Müncheni Bayerni poolkaitsja Xabi Alonso teatas täna, et tõmbab kevadel pikale ja edukale karjäärile joone alla.

35-aastane keskväljamaestro, kelle suurimaks andeks peetakse sööduoskust, võitis Hispaaniaga ühe MM-tiitli ja kaks EM-tiitlit ning teenis Meistrite liiga trofee nii Liverpooli kui Madridi Realiga.

"See polnud kerge otsus, kuid ma usun, et praegu on õige aeg. Olen alati pidanud õigeks lõpetada pigem vara kui hilja. Tunnen end jätkuvalt hästi, kuid usun, et see on õige moment. Soovisin oma karjääri lõpetada tipus olles," sõnas Alonso Bayerni TV-le.

Alonso andis Bayernile teada karjääri lõpetamisest jaanuaris.

Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ— Xabi Alonso (@XabiAlonso) March 9, 2017