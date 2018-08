Hispaania portaal: Neymar kolib Madridi Reali!

Hispaania portaali andmetel saab üleminek teoks 2019. aasta suvel ja läheb Realile maksma umbes 300 miljonit eurot.

26-aastane Neymar liitus PSG-ga eelmisel suvel, kui prantslased ostsid ta Barcelonas lepingust vabaks 222 miljoni euro eest.

Tänane ajaleht Daily Express kirjutab aga, et Neymar võib Reali siirduda isegi varem kui järgmise aasta suvel, sest PSG rahalised tehingud on hetkel Euroopa jalgpalliliidus (UEFA) uurimise all. Kui vutiliit leiab, et PSG on kulutanud viimase aastaga mängijate ostuks enam kui rahalise ausa mängu reeglid lubavad, tuleb prantslastel Neymar lähiajal maha müüa.

UEFA avalikustab vastava otsuse 30. augustil ehk üks päev enne üleminekuakna sulgumist.

Sel suvel Cristiano Ronaldost ilma jäänud Real on korduvalt teada andnud, et soovib portugallase asemele palgata ühe PSG staari - kas Kylian Mbappe või Neymari.