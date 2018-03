Hispaania meedia uus hullus: Neymar läheb Reali ja tahab Jürgen Kloppi peatreeneriks

Hispaania meedias saab peaaegu igapäevaselt lugeda uudiseid, et Madridi Real ostab suvel endale PSG ründetähe Neymari. Viimati üllitas säärase loo Diario Gol, kelle teatel soovibki Neymari Realiga ühineda, kuid brasiillasel on üks kindel nõudmine.

Neymari nõudmine olevat väidetavalt see, et lahti tuleb lasta praegune peatreener Zinedine Zidane. Diario Gol'i teatel on Neymaril juba Zidane'i asendaja ka välja mõeldud ja selleks meheks peaks saama FC Liveprooli juhendaja Jürgen Klopp.

Kui Klopp ei peaks olema saadaval, siis selle tarbeks on Neymar välja mõelnud ka varuvariandid. Brasiillase valik number kaks oleks Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw ja kolmandaks variandiks Torino Juventuse loots Massimiliano Allegri.