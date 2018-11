Hispaania meedia: Solarit lahutab Reali peatreeneri kohast üks võit

Solari nimetati Julen Lopetegui vallandamise järel Reali ajutiseks peatreeneriks, kuid argentiinlase edukas algus võib talle juba järgmise võidu järel püsiva lepingu tuua.

Real on siiani võitnud Solari käe all kolm mängu - Hispaania karikasarjas Melilla, La Ligas Real Valladolidi ja Meistrite liigas Plzeni Viktoria. Kuigi ükski võit pole tulnud suurklubi üle, olevat Reali president Florentino Perez Solariga väga rahul.

Hispaania jalgpalli asjatundja Guillem Balague`i sõnul meeldib Perezile kõige enam, et juhendaja on teinud julgeid valikuid.

"Kui vaadata Reali koosseisu Plzeniga mängus, siis tegi Solari presidendi väga õnnelikuks. Ta jättis Luka Modrici, Marco Asensio ja Isco pingile, saates neile selge sõnumi, et kõik peavad oma koha eest võitlema. Debüüdi tegi 21-aastane noorteakadeemia kasvandik Javi Sanchez ja ta mängitas Vinicius Juniori. See on klubi kirjutamata reegel, et 18-aastane Vinicius, kes maksis Realile 45 miljonit eurot, peab saama mänguaega," rääkis Balague.

Kui Hispaania meedia spekulatsioonid vastavad tõele, võib Solari ametlikult Reali peatreeneriks tõusta juba ülehomme, kui Real suudab võõrsil alistada Celta Vigo.