Hispaania meedia: Ronaldo peab PSG-ga salaläbirääkimisi

Cristiano Ronaldo soovib Madridi Realis palgakõrgendust või seda, et tal suvel klubist lahkuda lubatakse. Juba praegu peab mehe agent Jorge Mendes läbirääkimisi aga Pariisi Saint-Germainiga.

Ronaldo kehtiv leping hoiab teda Realis 2021. aastani ning toob talle juba praegu aastas sisse üle 30 miljoni euro, kuid Neymari ja Lionel Messi hiljutised uued lepingud ja palgalisad panevad ka portugallast oma rahakotti vaatama ja rohkem tasu nõudma.

El Diario väitel nõuab Ronaldo Reali presidendilt Florentino Perezilt kas palgalisa või võimalust järgmisel suvel klubist lahkuda. Praegu on Perez mõlemale palvele vastanud eitavalt, mistõttu otsib Ronaldo kontakti PSG-ga, kes oleks ilmselt finantsiliselt võimeline ta Realist välja ostma.

Portugallase agent Jorge Mendes on juba Madridis ka PSG juhtidega salaja kohtunud, et Ronaldo soovidest teada anda - ning Pariisi klubi on mõistagi valmis tema eest meeletuid summasid välja käima.