Hispaania meedia: Neymar on meeleheitel ning Madridi Real maksab tema eest maailmarekordilise summa

Hispaania meedia on nüüdseks saanud juba aasta aega kirjutada, et Brasiilia äss Neymar tahab Hispaaniasse naasta. Nüüd on suure loo üllitanud Madridis baseeruv ajaleht AS, kelle teatel soovib Neymar kangesti Prantsusmaalt lahkuda.