Hispaania meedia: Neymar on juba PSG ridades õnnetu ja kahetseb Barcelonast lahkumist

Hispaania meedia kirjutab taas Neymarist ning seekord väidab Kataloonia väljaanne Beteve, et brasiillane on PSG jalgpalliklubi ridades õnnetu ning kahetseb FC Barcelonast lahkumist.

Neymar vahetas suvel klubi, kui PSG maksis tema eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot.

“Meile teadaolevalt kahetseb brasiillane FC Barcelonast lahkumist ning igatseb elu Barcelonas,“ kirjutab Beteve. “Ta on rahulolematu peatreener Unai Emery treeningmeetoditega ja ei tunne end Pariisis mugavalt.“

Praeguseks on juba mitmed Hispaania väljaanded kirjutanud, et Neymar ei ole rahul Emery treeningmeetoditega.

Prantsusmaa ajaleht Le Parisien on juba kirjutanud, et PSG on andmas endast maksimumi, et brasiillane end Pariisis hästi tunneks. Nii tohib ta kasutada näiteks isiklikku treeningvarustust, trennis ei tohi tiimikaaslased tema vastu karmilt mängida ning tema käsutuses on kaks isiklikku füsioterapeuti.