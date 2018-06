Hispaania meedia: Klopp esitas Madridi Reali presidendile omad nõudmised

Hispaania väljaande Don Baloni andmetel ei välista Jürgen Klopp siirdumist Madridi Reali peatreeneriks. Ta olla lausa president Florentino Pereziga juba ühenduses olnud ning talle oma tingimused esitaund.

Portaal kirjutab, et Klopp on tuntud Reali fänn ning klubi president teab seda väga hästi. Samal ajal annavad nii Perez kui ka Klopp endale aru, et sakslast Liverpoolist välja saada pole sugugi lihtne.

Real olevat hakanud Zinedine Zidane'i mantlipärija otsingutel Kloppi suunas liigutama pärast seda, kui saadi aru, et Tottenham pole valmis oma lootsi Mauricio Pochettino suhtes läbi rääkima.

Don Balon väidab, et kui Liverpool on nõus tema väljaostmist arutama, on Klopil omad tingimused, mille ta olevat juba ka Perezile esitanud: meeskonnast peavad lahkuma sellised mehed nagu Kiko Casilla, Aschraf, Jesus Vallejo, Marcos Llorente ja Borja Mayoral. Ning veel üks mängija, kellest Perez ilmselt nii kergekäeliselt ei loobuks... Isco.

Nimelt ei näe Klopp oma mängujoonises lihtsalt Iscole kohta. 4-3-3 süsteemis oleksid tema eelistused äärteründajatena Gareth Bale ja Marco Asensio ning keskel Cristiano Ronaldo. Kindlasti tahaks ta Don Baloni andmetel oma meeskonnas näha Toni Kroosi ja Luka Modricit.