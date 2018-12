Hispaania kõrgliigaklubi vallandas peatreeneri, uus loots saab end proovile panna Madridi Reali vastu

Gunnar Leheste reporter RUS 5

Real Sociedad - FC Barcelona Foto: REUTERS/SCANPIX

Hispaania jalgpalli meistriliiga meeskond Real Sociedad teatas, et on pärast nelja järjestikust kaotust La Ligas lõpetanud koostöö peatreener Asier Garitanoga, kelle käe all on klubi langenud tabelis 15. kohale.