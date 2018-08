Hispaania kõrgliiga juhtide käitumise peale solvunud jalgpallurid saavad kokku, et arutada liiga tulevikuplaane

Nimelt teatasid Hispaania kõrgliiga esindajad eelmisel nädalal, et tulevikus plaanitakse pidada regulaarselt Hispaania liiga kohtumisi Ameerika Ühendriikide pinnal.

Hispaania jalgpallurite ühing teatas, et mängijatega ei arutatud sellist otsust läbi. "Jalgpallurid tunnevad ennast taas kõrvalejäetune La Liga juhtide otsusest. Me usume, et mängijate arvamus on väga oluline, et Hispaania jalgpall saaks edasi areneda."

Iga La Liga meeskonna kapten või klubi esindaja läheb Madridi, kus peetakse koosolek, et arutada La Liga juhtide otsuste üle, vahendab BBC Sports.