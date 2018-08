Hispaania kõrgliiga jalgpallurid on liiga juhtide peale vihased, ees võib oodata streik

Nimelt teatasid Hispaania kõrgliiga esindajad eelmisel nädalal, et tulevikus plaanitakse pidada regulaarselt Hispaania liiga kohtumisi Ameerika Ühendriikide pinnal.

Hispaania jalgpallurite ühing teatas, et mängijatega ei arutatud sellist otsust läbi. "Jalgpallurid tunnevad ennast taas kõrvalejäetune La Liga juhtide otsusest."

Madridis said eile kokku iga kõrgliigas mängiva klubi esindajad, et arutada probleemi Hispaania jalgpallurite ühingu presidendi David Aganzoga. Kohtumisel olid teiste seas kohal Madridi Reali kapten Sergio Ramos, Barcelona asekaptenid Sergio Busquets ja Sergi Roberto ning Madridi Atletico kapten asekapten Koke.

"Me peame probleemi La Liga (Hispaania kõrgliiga - toim) juhtidega läbi rääkima," sõnas jalgpallurite ühingu president David Aganzo. "Kaptenid on vihased. Kõik on üksmeelselt otsuse vastu."

"Me loodame, et asi ei lähe nii kaugele, aga oleme valmis kõigeks, et õiglus jalule seada," vastas Aganzo küsimusele, kas mängijad on nõus streikima.