Hispaania jalgpallilegend astus Liverpooli väravavahi kaitseks välja

Endine Madridi Reali väravavaht Iker Casillas astus suure kriitika all oleva FC Liverpooli puuriluku Loris Kariuse kaitseks välja.

Karius ei ole pärast Meistrite Liiga finaalis tehtud kahe prohmakat enesekindlust üles leidnud ning on näidanud ebastabiilseid esitusi ka hooajaeelsetes sõprusmängudes.

"Millal lõpeb rünnak Loris Kariuse suunas? Ma räägin temast täpselt nii nagu igast teisest väravavahist. Maailmas on palju hullemaid probleeme. Jätke poiss rahule! Ta on inimene nagu iga teinegi," rääkis Iker Casillas.

Karius ise vastas ka kriitikutele oma sotsiaalmeedia kontol. "Mul on kahju inimestest, kes tunnevad rõõmu teiste kannatustest. Mis iganes teie elus on juhtunud, et te nii vihased olete, ma loodan, et ka head asjad jõuavad teieni."