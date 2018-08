Hispaania jalgpalli kõrgliiga hakkab oma kohtumisi pidama USA pinnal

"La Liga (Hispaania jalgpalli kõrgliiga -toim) ja meediagrupp Relevent sõlmisid 15 aasta pikkuse lepingu," seisis pressiteates. "Koostöö raames plaanitakse viia ka Hispaania kõrgliiga kohtumisi USA pinnale, et suurendad jalgpalli populaarsust kogu maailmas."

La Liga täpsemalt teatanud pole, kunas on plaan ellu viiakse, vahendab Eurosport.

La Liga president Javier Tebas on korduvalt rääkinud, et soovib pidada jalgpallimatše Hispaaniast väljaspool. "Oleme pühendatud sellele, et kasvatada jalgpalli populaarsust kogu maailmas. Selline muudatus tõstab kindlasti inimeste huvi jalgpalli vastu nii USA-s kui Kanadas."

Hispaania jalgpallis on juba esimesed sammud sellise tuleviku suunas tehtud. Eelmisel pühapäeval toimunud Hispaania superkarikafinaal peeti Marokos, kus Barcelona alistas 2:1 Sevilla.