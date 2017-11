Hispaania ajaleht: Messist sai maailma kõrgeima palgaga jalgpallur

FC Barcelona jalgpalliklubi sõlmis laupäeval oma tähtmängija Lionel Messiga uue lepingu, mis hoiab argentiinlast Camp Noul kuni 2021. aasta suveni.

Kui siiani oli teada, et uues lepingus on Messi väljaostuklausliks määratud lausa 700 miljonit eurot, siis nüüd avalikustas Hispaania ajaleht Marca, et argentiinlane tõusis maailma kõige suurema palgaga jalgpalluriks.

Messi uus palganumber ulatub 43 miljoni euroni aastas. Seni oli enimtasustatud vutimees PSG-s mängiv brasiillane Neymar 36,7 miljoniga. Palgaedetabeli kolmas mees on Madridi Reali portugallasest täht Cristiano Ronaldo 34 miljoniga.

Tegelikult teenivad Messi, Neymar ja Ronaldo märksa enam, kuid reklaami- ja sponsorlepingutest laekuvaid summasid palganumbri sisse ei arvestata.