Hirm Barcelonas: hiiglaslik pakkumine ning Neymari isa sahkerdamine viivad staari klubist?

Paar päeva on jalgpallimaailmas ringi liikunud kuulujutt, et FC Barcelona staar Neymar vahetab klubi ning hakkab kandma PSG särki. Viimased Hispaaniast tulnud uudised valavad veelgi õli tulle.

Kataloonias baseeruv ajaleht Sport kirjutab, et PSG on teinud Neymari ostmiseks üle 200 miljoni euro suuruse pakkumise ning mängija võibki peagi klubi vahetada.

Küllaltki usaldusväärne Radio Catalunya lisab: “PSG on tehingu peaaegu lõpule viinud ning Neymarist on saamas nende mängija.“

Lisaks sellele on viimasel ajal küllaltki aktiivne olnud ka Brasiilia jalgpallistaari isa, kes käis perepuhkuse järel ise Pariisis asju ajamas.

Radio Catalunya lisab, et Neymar seenior on suutnud PSG viia nii kaugele, et nad maksavad lepingu allkirjastamise korral talle 40 miljoni euro suuruse lepinguboonuse.

Barcelona suure rivaali Madridi Reali tegemisi pingsalt kajastav ajaleht Marca teatab nende veergudel ilmunud loos, et Barcelonas hakataksegi jõudma vaikselt arusaamisele, et Neymar võibki nende juurest lahkuda.

Seniste teadete kohaselt maksaks PSG brasiillase eest 222 miljonit eurot ning see oleks pika puuga läbi aegade kõige suurem üleminek. Neymari praegune leping Barcelonaga kehtib 2021. aastani ning vastavalt sellele ongi tema väljaostuklausliks täpselt eelpool nimetatud 222 miljonit eurot.