Halb uudis: kokku kukkunud Ajaxi palluri aju sai raskeid ja püsivaid kahjustusi

Laupäeval treeningmängu ajal kokku kukkunud ning haiglas kunstlikku koomasse viidud Amsterdami Ajaxi poolkaitsja Abdelhak Nouri

Südame rütmihäirete tõttu kokku varisenud Nouri viidi küll kiirelt haiglasse ning tema elu päästeti, kuid sellest hoolimata on tema aju saanud raskelt kahjustada.

"Ajaxil on äärmiselt kurb teatada, et Appie Nouril diagnoositi raske ja püsiv ajukahjustus," kirjutas klubi oma Twitteri kontol. "Meie mõtted ja palved on sel raskel ajal koos tema ja tema lähedastega."

20-aastane Nouri valiti lõppenud hooajal Hollandi esiliiga parimaks mängijaks.