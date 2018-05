Guardiola: Inglismaal on tiitlit võita märksa raskem kui Saksamaal või Hispaanias

Manchester City meeskonna Inglismaa jalgpallimeistriks tüürinud Pep Guardiola tunnistas, et Hispaanias ja Saksamaal oli tal märksa lihtsam meistritiitleid võita.

Manchester City sai Premier League`i karika kätte pühapäeval pärast 0:0 viigimängu Huddersfieldiga. 2016. aasta suvel City peatreeneriks tõusnud Guardiola jaoks oli see esimene Inglismaa meistritiitel.

"Siin (Inglismaal) on see võit märksa raskem," sõnas Guardiola, kes on varem võitnud kolm meistritiitlit nii FC Barcelonaga Hispaanias kui Müncheni Bayerniga Saksamaal.

"Kuna see on nii raske, on see tiitel ka märksa erilisem. Hooaja alguses ei tea sa kunagi, mis sind ees ootab. Inglismaal juhtub üsna sageli, et valitsev meister ei pääse järgmisel aastal isegi Meistrite liiga kohtadele," vihjas Guardiola eelmise aasta tšempionile Chelsea`le, keda ähvardab viiendaks jäämine.

Kui eelmisel aastal jäi City Premier League`is kolmandaks ja kaotas Chelsea`le 15 punktiga, siis hetkel juhib Manchesteri klubi Chelsea ees juba 25 punktiga. Premier League`i hooaeg lõppeb sel pühapäeval.