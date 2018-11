Griezmann loobus Barcelonaga liitumisest Messi tõttu: ma ei tahtnud olla kõigest leitnant

Barcelona oli suvel valmis Griezmanni eest maksma 89 miljoni naela suuruse väljaostusumma, kuid prantslane otsustas Atleticosse jääda.

"Kas Barcelonale oli raske ei öelda? See oli väga raske," tunnistas Griezmann Canal Plusile antud usutluses. "Barcelona soovib sind, nad helistavad sulle, saadavad sõnumeid..."

"Aga samas on sul koduklubi, kus sa oled väga tähtis mängija. Seal ehitatakse projekti sinu ümber... Ja alateadlikult võis otsust mõjutada teadmine, et sinust võib uues klubis saada kõigest Messi leitnant."

Griezmann lisas, et langetas lõpliku otsuse pärast seda, kui nägi, milliseid jõupingutusi tegi Atletico: "Minu klubikaaslased ja klubi esindajad tulid minuga rääkima, nad tõstsid minu palka. Nad tegid kõik, mis nende võimuses, et näidata mulle, et see on minu kodu ja et ma ei peaks lahkuma."