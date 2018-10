Euroopas on viis suurt jalgpalliliigat, mida peetakse teistest kõrgemaks ning kelle ülemvõimu kinnitab ka euromängude tulemustest sõltuv riikide koefitsient. Pärast Ragnar Klavani liitumist Serie A tiimi Cagliariga on eestlased kõrgliiga tasemel nüüdseks pallinud suurest viisikust kolmes. UEFA liikmesriikidest on eestlastel tipptasemel mängimata veel 16. Liigavõite on eestlastel kirjas 12 erinevast riigist. Kui võtta arvesse ka mõned topeltkodakondsusega jalgpallurid, siis suureneb see arv veelgi.