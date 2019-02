Gareth Bale'i võib värava tähistamise eest oodata 12 mängu pikkune keeld

Bale'i ähvardab karistus, kuna kohtumises Madridi Atleticoga tähistas ta väravat skandaalsel moel, mis ärritas Atletico pealtvaatajaid.

Nimelt tegi Bale pea suunas käega liigutuse, mis viitas justkui Atletico fännide rumalusele. Seejärel tegi ta käeliigutuse, mida tõlgendatakse keskmise sõrme näitamisena.

Bale lõi selles kohtumises Reali kolmanda värava ning mäng võidetigi 3:1. Nüüd teatas Hispaania Jalgpalli Liit, et Bale'i ootab juhtunu eest karistus. Vastavalt reeglitele võib mängijat karistada, kui tema käitumine provotseerib pealtvaatajaid. Vastav reegel on kasutusel 2018. aasta veebruarist.

Otsuse Bale'i karistamise osas teeb Hispaania Jalgpalli Liidu võistluskomitee. Kui karistamise teed minnakse, siis maksimaalselt ootab Walesi koondise mängijat 12 mängu pikkune keeld. Minimaalseks karistuseks on neli kohtumist.

Gareth Bale had a LEGENDARY celebration to the atleti crowd and no one said anything about it so here it is pic.twitter.com/KkoWeVXGaV