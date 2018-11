Franck Ribery lõi pärast Bayerni kaotust ajakirjanikku

Pealtnägijate sõnul lükkas 35-aastane ääreründaja tulise sõnavahetuse järel ühte reporterit ja andis talle kõrvakiilu. Juhtum sundis klubi tegema ametliku avalduse, milles öeldakse, et asjaga tegeletakse edasi meeskonnasiseselt.

"Franck Ribery andis meile teada, et tal oli vahejuhtum kaasmaalase Patrick GUillou'ga, keda ta juba aastaid on tundnud. Leppisime Guillou'ga kokku, et räägime sellest personaalsel kohtumisel ja vaatame, kuidas me seda teemat lahendada saame. Härra Guillou on juba teatanud, et see on ka tema huvides," rääkis Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic ajalehele Bild.

Bildi teatel kohtus Ribery beIN Sports'i ajakirjanikuga teel staadionilt tiimi bussi. Guillou tahtis Riberylt mängu kohta kommentaari küsida, mille peale Ribery teda solvas ja kolm korda lahtise käega näkku lõi. Ajaleht spekuleerib, et Ribery läks keema Guillou' vihjest, et just tema oli süüdi kahes väravas, mis liiga liidrid Bayernile lõid.

Dortmund võitis kohtumise kodustaadionil 3:2. 11 mängu järel jääb tabelis viiendaks langenud Bayern Dortmundist maha juba seitsme punktiga.