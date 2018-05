FOTOD | Uskumatu julmus: maskides fännid ründasid Portugali MM-tiimi võtmemängijaid, viga sai Hollandi koondislane

Sporting jäi Portugali kõrgliigas sel hooajal FC Porto ja Lissaboni Benfica järel kolmandaks ehk tulevaks hooajaks Meistrite liigass ei pääsetud. Viimase vooruni teise koha nimel võidelnud Sporting jäi pühapäeval 1:2 alla Maritimole. Ühe värava kinkis vastastele Portugali koondise esiväravavahi Rui Patricio eksimus. Portugali meedias usutakse, et rünnaku põhjuseks oli just hooaja viimane mäng.

Around 50 fans presumably of Sporting, have invaded Sporting's training ground and assaulted several players and members of staff, including coach Jorge Jesus. pic.twitter.com/4vzQ6DSF6D— Mootaz Chehade (@MHChehade) May 15, 2018

From Portugal: Around 50 hooded men ‘beat’ Sporting players and staff, disgusting images. https://t.co/t6CE3S0Xjy pic.twitter.com/pHQDdD77ft— Sport Witness (@Sport_Witness) May 15, 2018

About 50 Sporting Clube de Portugal Ultras broke into their training ground and attacked the players and staff 15-05-2018 pic.twitter.com/EMd7JyjsMm— ULTRAS (@ultrsmentality) May 15, 2018