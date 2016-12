Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 19. vooru keskses kohtumises alistas Liverpool eesotsas Ragnar Klavaniga kodus 1:0 põhikonkurendi Manchester City.

Mängu ainus värav sündis kohtumise kaheksandal minutil, kui Klavani naabrimees Georginio Wijnaldum suutis Adam Lallana täpsest tsenderdusest palli suurepärase pealöögiga väravasse suunata.

Liverpool Georginio Wijnaldumi väravat tähistamas. Foto: Phil Noble, REUTERS

Liverpool eesotsas keskkaitsjate Klavani ja Dejan Lovreniga suutis oma terriotooriumit sedavõrd hästi kontrollida, et Pep Guardiola hoolealused ei loonudki ühtegi väga head väravavõimalust. Ometi ei tähenda see, et mäng poleks pingeline olnud - vastupidi, tempo oli tasemele vastav ja omajagu poolikuid šansse tekkis mõlemal meeskonnal.

City pole Anfieldil Liverpooli võita suutnud juba 2003. aastast, mullu mängis Jürgen Klopp toona veel Manuel Pellegrini poolt juhendatud City kodus üle numbritega 3:0.

Uuele aastale läheb Inglismaal liidrina vastu Londoni Chelsea (49p), kes alistas täna kodus 4:2 Stoke City. Järgnevad just Liverpool (43p) ja City (39p).

Tänased mängud:

Burnley - Sunderland 4:1

Londoni Chelsea - Stoke City 4:2

Leicester City - West Ham United 1:0

Manchester United - Middlesbrough 2:1

Southampton - West Bromwich Albion 1:2

Swansea City - Bournemouth 0:3

Liverpool - Manchester City 1:0

Tabeliseis:



1. Chelsea 49 punkti (19 mängu)

2. Liverpool 43 p (19)

3. Man City 39 p (19)

4. Arsenal 37 p (18)

5. Tottenham 36 p (18)

6. Manchester United 36 p (19)

...

18. Sunderland 14 p (19)

19. Hull City 13 p (19)

20. Swansea 12 p (19)