FOTOD JA VIDEO | Itaalia jalgpalli kõrgliigas löödi viigivärav üheksandal üleminutil! Kas tähistamisega mindi liiale?

Lazio asus kuuenda üleminuti penaltist 2:1 kohtumist juhtima, kuid üheksandal üleminutil jäid nad võidust ikkagi ilma. Sampdoria 2:2 viigipeo pani püsti Riccardo Saponara.

Fännisektorisse väravat tähistama tormanud Saponaral tõmmati püksid jalast ja paljas tagumik välkus nagu majakas läänemerel.

99 minutes on the clock, and a goal down away at Lazio... step up Riccardo Saponara!

He rescued a point for Sampdoria in fine style 🤭

Watch the highlights here || https://t.co/RhQztfdHif pic.twitter.com/VF3oRORj3g— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) December 9, 2018