FOTOD | FC Barcelona juhatus on marus: Messi, Suarez ja teised käisid Neymari poja sünnipäevapeol

Luis Suarez, Neymar ja Lionel Messi Foto: Instagram

FC Barcelona juhtkond on oma tippmängijatega tülli pööramas: juhatusele ei meeldinud karvavõrdki see, et Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique ja teised tähed külastasid eile Neymari poja sünnipäevapidu ning postitasid oma sotsiaalmeediasse brasiillasega koos tehtud fotosid.