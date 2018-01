FOTOD | Ehtne Ronaldo: väravat lüües kulm lõhki ja seepeale väljakul nutitelefoniga vigastuse ulatust uurima

Oma teist väravat lüües vapralt palli peaga puuri saatnud Ronaldo pidi selle eest maksma karmi hinda, kuna mänguvahendile üritas jalga vahele saada vastaste mängumees Fabian Schar. Pall maandus küll lõpuks väravas, kuid Schari jalg lõi lõhki ka Ronaldo kulmu.

Ronaldot tuli väljakule koheselt abistama meeskonna füsioterapeut. Ronaldo laenas füsioterapeudilt seepeale aga hoopis nutitelefoni ja asus selle abil oma vigastuse ulatust uurima.

Loomulikult sai Ronaldo selline teguviis sotsiaalmeedias kõvasti tagasisidet ja see risti koheselt kõige cristinaronaldolikumaks käitumiseks üldse.

