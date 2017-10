FOTOD | Donald Trumpi vihastav põlvitamine jõudis nüüd ka Bundesligasse

Laupäevases Bundesliga kohtumises otsustasid Berliini Hertha mängumehed Schalkega peetud kohtumise eel ühele põlvele laskuda. Sarnaselt mängijatele laskus ühele põlvele ka kogu treeneritetiim.

Berliini Hertha poolt anti sotsiaalmeedias teada, et tegutseti solidaarsusest NFL-i mängijatega. Lisaks seistakse üheskoos tolerantsema ning avatuma mõtlemisega maailma eest.

Wow!!! The players from Hertha Berlin from the German Premier League took a knee in solidarity with American athletes protesting injustice! pic.twitter.com/hgAjG0c2y5

— Shaun King (@ShaunKing) October 14, 2017