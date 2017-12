FOTOD | Barcelona purustas jõulueelses El Clasicos Madridi Reali, kohtunik andis Reali kaitsjale eksliku punase kaardi

Väravateta avapoolaja järel pani Barcelona oma paremuse maksma teisel kolmveerandtunnil. Esmalt avas skoori Luis Suarez, seejärel tegi Reali kaitsja Dani Carvajal aga oma karistusalas omakorda "suarezt", tõrjudes väravajoone lähistelt Barcelona meeste pealelöögi käega. Kuigi pall läks pärast seda väravasse, otsustas kohtunik välkkiirelt vilistada ning ekslikult tabamust mitte lugeda ja Carvajal väljakult minema saata - õige otsus oleks olnud hoolimata Reali mehe käega mängust värav lugeda ning Carvajalile kollane kaart anda.

Kohtuniku õnneks realiseeris Lionel Messi penalti ülikindlalt ning Barcelona kulges kümnemehelise Reali vastu lõpuvileni võidukalt - kirsi pani tordile kolmanda üleminuti tabamusega Aleix Vidal.

Barcelona edu La Liga tipus on pärast tänast kohtumist juba üheksa punkti ning seda mitte Reali, vaid Madridi Atletico ees. Alles neljandal kohal olev Real jääb Barcelonast ühe vähempeetud kohtumise juures maha 14 silmaga.

Madridi Real - Barcelona

Barcelona lööb veel kolmanda! Nurgalöögijärgses olukorras paneb palli võrku vahetusmees Aleix Vidal ning lõppseisuks jääb 3:0! Mäng on lõppenud!

Busquets teeb Marcelole liiga ja saab kollase kaardi, Realile heast kohast karistuslöök.

Reali mehed nõuavad Barcelona kastis käega mängu eest penaltit, kuid kohtunik seda ei anna ning annab hoopis Marcelole protesteerimise eest kollase kaardi.

Mäng on väga lahtiseks läinud. Nelson Semedo ohustab nüüd teisel pool platsi Reali väravat, aga saadab palli siiski napilt mööda.

Ńüüd saab löögile Bale, aga ter Stegen suudab tõrjuda!

Realil on suurepärane võimalus üks tagasi lüüa, aga Asensio terava tsenderduse suudab Vermaelen blokeerida.

Zidane teeb suure vahetuse: Kovacić ja Casemiro välja, Bale ja Asensio platsile - kõik mängu!

Real vastab vahetusega: Benzema asemele tuleb kaitsja Nacho.

Messi realiseerib penalti! 2:0!

Messi suurepärane sööt viib Barcelona väga heale rünnakule, pall jääb karistusalasse lahtiseks, Barca mehed saavad pealelöögile ning Carvajal tõrjub väravajoonelt käega!

PUNANE KAART JA PENALTI!

Sergio Ramos võtab endale kollase kaardi, kui virutab võitluses palli pärast Suarezele käega vastu lõuga.

Real on pisut liimist lahti. Messi saadab kiirrünnakul Suareze taas löögile, kuid uruguaylane sahistab küljevõrku.

Siit nad tulevad! Barcelona läheb 54. minutil juhtima, värava autoriks Luis Suarez!

Nüüd saab Suarez Jordi Alba kena spurdi järel löögile, aga Navas püüab madala ürituse lihtsa vaevaga. Kust tulevad täna väravad?

Barcelona viib palli kenasti kasti välja, aga Suareze tsenderdusele keegi Barca meestest pihta ei saa. Teine poolaeg on alanud päris rahulikult.

Teine poolaeg algas!

Avapoolaja statistika:

Messi karistuslöök tabab müüri - täpsemalt Ronaldo pead - ning kohtunik lõpetab avapoolaja. SEIS 0:0.

Pealelöögid on 9:3 Realile, kuid selle eest lisapunkte ei anta.

43. minut: Benzema pealöök tabab posti!

41. minut: Modrici kauglöök vuhiseb väravast mööda.

Ronaldo pealelöök blokeeritakse!

39. minut: Navas tõrjub teistkordselt Paulinho löögi!

35. minut: Reali üliohtlik kontra: Ronaldo söödab värava ette spurtinud Benzemale, Barca kaitsjad on valvel!

Ja nüüd kohe Barca väravavahi Ter Stegeni suurepärane tõrje Ronaldo löögile!

30. minut: Navas teeb suurepärase tõrje. Löögile pääses Paulinho!

Kõige enam saab Reali publikult vilet Pique, kes toetab avalikult katalaanide iseseisvuspüüdlusi.

Barca pole esimese 25 minutiga veel pealelöögini jõudnud, kodumeeskond on neid teinud kolm.

Mäng on seni üsna ettevaatlik ja aeglase tempoga. Eilses Arsenal-Liverpool mängus läks kohe tulevärgiks lahti.

Suarez ja Varane mänguhoos:

Vermaelen teenib mängu esimese kollase kaardi, sest tõmbas kontrarünnakul Modrici maha.

18. minut: Barca mehed on esimest korda ohtlikult Reali karistusalas, ent Paulinho sööt takerdub kaitsjatesse.

Esimese veerandtunni palli valdamine kuulub Realile 61%-ga, pealelöögid kodumeeskonnale 2:0.

Nüüd saab Ronaldo vastaste karistusalas lükkamise eest vea. Portugallane pole mõistagi rahul ja laiutab käsi.

Nii tervitasid Ronaldo ja Messi üksteist mängu eel.

10. minut: Reali suurepärane olukord, ent Ronaldo lööb pallist mööda! Juhtub ka parimatel.

Nii lükkas Cristiano Ronaldo esimese nurgalöögi ajal palli peaga väravasse, kuid kohtuniku otsus suluseisu kohta oli täiesti õige.

Barcelona jõuab ka esmakordselt vastaste karistusalasse, kuid Suarez jääb suluseisu.

Real on alustanud selgelt ründavamalt. See on ka igati ootuspärane.

Real teenib kohe esimese nurgalöögi. Ronaldo lööb palli peaga võrku, kuid kohtunik fikseerib suluseisu ja värav ei loe!

Avavile on kõlanud!

Mängu eel näitab Reali kapten Ramos kodupublikule hiljuti võidetud klubide MMi karikat.

Ja teine staar Ronaldo:

Messi soojendusel:

Mängijad tulevad väljakule. Kohtumise alguseni jääb vaid loetud minutid.

Hetkel on tabeliseis selline:

