FOTOD | Andres Iniesta jättis öösel paljajalu legendaarse Camp Nouga hüvasti

Kui kogu kisa ja kära oli Iniesta ümber lõppenud, siis saabus ta öösel kell üks paljajalu Camp Nüu murule ning istus seal vaikides ning jättis hiiglasliku areeniga hüvasti.

34-aastane Iniesta pidas aastate jooksul Barcelona ridades 674 kohtumist. Barcelona süsteemiga liitus ta kõigest 12-aastaselt. Profikarjääri jooksul võitis ta klubiga kokku 32 erinevat trofeed.

“On olnud suur au mängida FC Barcelona eest,“ sõnas Iniesta eelnvalt 84 168 fännile, kes olid tulnud Camp Noule vaatama tema viimast kohtumist Kataloonia suurklubi eest.

“Jään teid igatsema. Tulin siia poisikesena ning lahkun 34-aastase mehena. Tänan kõiki, kes palusid mul siia klubisse jääda. Kannan teid alati enda südames,“ lisas Iniesta.

Kui fännidega ja klubiga jättis Iniesta hüvasti kõnet pidades, siis staadioniga jättis ta hüvasti üksinda ning vaikuses.

Andrés Iniesta at 1.30am last night. 😢



A king bids farewell to his castle one final time. 👋👑 pic.twitter.com/nv5ajt7htm