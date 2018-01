FOTO | Türgi presidenti kritiseerinud tippjalgpallurit tulistati Saksamaa kiirteel

Saksamaal sündinud kurdi päritolu jalgpallur Deniz Naki sattus Lääne-Saksamaal rünnaku alla. A4 kiirteel sõitnud Naki auto pihta avati tuli. Jalgpallur pääses õnneks vigastusteta.

28-aastane jalgpallur on karjääri tippaastatel kuulunud FC St. Pauli ridadesse, kuid praegu mängib ta Kurdistani klubis Amed S.K.

Aacheni politsei on asunud juba vahejuhtumit uurima ning nad kinnitasid, et Naki auto pihta avati A4 kiirteel tuli. Politsei pressiesindaja sõnas uudisteagentuuri DPA, et juhtum on uurimise alla võetud kui mõrvakatse.

Saksamaa meedias kirjutatakse, et sündmusel on tõenäoliselt poliitiline tagapõhi. Nimelt on Naki teinud teravat kriitikat Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani ja tema valitsuse suunas.

“Ma arvan, et minu tulistamine oli poliitiliselt motiveeritud. Ma olen Türgis pidevaks sihtmärgiks, kuna ma teen Kurdistani pooldavaid avaldusi,“ sõnas Naki ajakirjale Spiegel.

Naki on kuulunud ka Saksamaa noortekoondistesse. Ründav poolkaitsja on pidanud Saksamaa U19 koondises 15 mängu ja löönud 9 väravat. U20 koondises sai ta kirja 6 mängu ja 3 väravat.