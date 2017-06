FOTO: Ronaldo otsustas end Meistrite liiga võidu puhul pisut hellitada

Finaalis kaks väravat löönud Cristiano Ronaldo ei suundunud peale Meistrite liiga võitu ei kuskile mujale kui juuksurisse.

Tänu oma hoolitsetud välimusele ilueedi tiitli saanud Madridi Reali ründeäss ilmus võiduparaadile lühikeste juustega. Eelneval õhtul oli portugallasel veel pikk tukk mõningate pruunide triipudega.

Finaalis Juventuse vastu säranud ründaja ütles, et karikavõit oli üks parimaid momente tema elus. "Inimesed ei saa mind enam kritiseerida, kuna numbrid ei valeta," lisas ta vihjates Reali fännide vilistamistele ja kriitikanooltele, mis on viimasel ajal suunatud ta poole. Ronaldo on löönud Meistrite liigas 105 väravat ja on turniiri neljakordne võitja.

Laupäeval säranud ründaja on oma karjääri vältel kandnud palju erinevaid kõmulisi soenguid. Kuid praegune stiil tundub läbi aegade üks konservatiivsemaid.