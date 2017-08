FOTO | Neymar läks ööklubi ees Barcelona fännidega peaaegu kaklema

Hetkel veel FC Barcelona hingekirja kuuluv Neymar sattus klubi toetajatega eelmisel nädalal sõnelusse kohaliku ööklubi parklas.

Arvatavasti oli situatsiooni põhjuseks brasiilase üleminek PSG-sse, mis veel toona oli lihtsalt kuulujutt, kuid tänaseks on teada, et Neymar ka klubi on vahetamas.

The Mega Agency

Fotolt on näha, et staari enda turvamehed üritavad Neymari takistada fännide juurde minemast.

Allikate väitel on pildid tehtud Shoko ööklubi juures 22. juulil, järgmisel päeval sõitsid Barcelona mängijad USA-sse hooaja eelsele turneele.