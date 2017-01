Itaalia jalgpalliajaloo edukaim klubi Torino Juventus tuli esmaspäeval välja oma uudse visuaalse identiteediga, mis sisaldab ka täiesti uut klubi logo.

Uut logo hakatakse kasutama alates selle aasta juulikuust ning see on viidud väga minimalistlikuks - mustal taustal asetseva sõna "Juventus" all on kaks valget J-tähte, mis moodustavad üheskoos ühe suurema J-i.

Klubi presidendi Andrea Agnelli sõnul sümboliseerib uus logo Juventuse mõtte- ja eluviisi.

Tiimi uus märk on fännidelt seni saanud valdavalt hävitavaid hinnanguid. Suur osa poolehoidjatest leiab, et tegu ei ole logoga, mis võiks olla jalgpalliklubi oma - pigem meenutavat uus disain mõne mängija või suurfirma brändi.