FOTO | Kuidas meeldib? Cristiano Ronaldo poseeris esimest korda Juventuse särgis ning andis intervjuu

Torino Juventuse jalgpallklubi jaoks on täna suur päev - Ronaldo päev. Nimelt astub nende värske täiendus esimest korda Juve särgis ja nende mängijana meedia ette.

"See oli pikalt läbimõeldud üleminek, aga minu jaoks õige samm. Juventusel on suurepärane peatreener ja president, kõik on võitmisega harjunud," rääkis 33-aastane portugallane.

"Paljud minuvanused mängijad valivad sellises faasis mõne muu koha - kogu austuse juures. Mind teeb aga õnnelikuks, et saan nii suure klubi eest mängida. Itaalia liiga on väga taktikaline ning naudin uut väljakutset."

Real mängis eelmisel aastal Meistrite liiga finaalis just Juventuse vastu. "Meistrite liiga on karikas, mida soovib igaüks võita, aga see on väga keeruline. Juventus oli meile lähedal, aga finaalid on alati ootamatud. Loodan meeskonda tuua rahumeelset õnne. Võitleme kõigi karikate eest."

Juve särgis loodab Ronaldo endiselt Ballon d'Ori osas suures mängus olla. "See on asi, millega ma kindlasti arvestan. Tahan alati olla parim, aga loomulikult ei ole see asi, mille pärast ma öösel magada ei saaks.