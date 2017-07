FOTO | Kas Gerard Pique avaldas Instagramis tõe Neymari tuleviku kohta?

FC Barcelona ründaja Neymar on Prantsuse meedia väitel siirdumas 222 miljoni euro eest Pariisi Saint-Germaini. Või kas ikka on? Jalgpallimaailm elab põnevuses.

Kuigi usaldusväärsed Prantsuse väljaanded kirjutavad üksteise võidu, et PSG on Neymariga lepingutingimustes kokkuleppele jõudnud, siis Barcelona kaitsja Gerard Pique on teistsugusel seisukohal - eile hilisõhtul postitas ta Instagrami pildi, kus hoiab Neymari ümbert kinni. Allkirjaks lakooniline: "Ta jääb".