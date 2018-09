FOTO | FC Barcelona plaanib järgmisel hooaja särgidisainis hüljata 118-aastase traditsiooni?

Raul Ojassaar reporter RUS

Lionel Messi kuulsas triibulises särgis Foto: SERGIO PEREZ, Reuters/Scanpix

Hispaania meedia sahistab, et FC Barcelona jalgpallimeeskonna järgmise aasta vorm ei pruugigi olla sini-punase triibuline, nagu see viimased 118 aastat olnud on.