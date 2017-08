FOTO | Barcelona jalgpallurid kannavad terrorirünnaku ohvrite mälestuseks erikujundusega särke

FC Barcelona jalgpallimeeskond andis teada, et homses Hispaania meistriliiga mängus Real Betisiga kantakse särke, millega mälestatakse neljapäevase terrorirünnaku ohvreid.

Kui tavaliselt on mängusärkide tagaküljel numbri kohal jalgpallurite nimed, siis pühapäeval on seal kiri Barcelona. Lisaks on särkide rinnaesisel Twitteri teemaviite kiri TotsSomBarcelona.

Homne mäng algab ühtlasi leinaseisakuga.

Neljapäeva õhtul viisid terroristid Kataloonia piirkonnas läbi kaks rünnakut, kus hukkus 13 ja sai vigastada üle 100 inimese.