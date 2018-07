Fiati töötajad kavandavad Cristiano Ronaldo ülemineku tõttu streiki

Cristiano Ronaldo ootamatu üleminek Madridi Realist Juventusesse ei olnud sugugi kõigile Itaalia klubi poolehoidjatele mokkamööda. Autotootja Fiati töötajad kavandavad seetõttu hoopis protestiaktsioone.

Nimelt on Juventuse omanikeks Agnellide perekond, kelle omanduses on ka Fiat. Töötajad leiavad, et selle 100 miljoni euroga, mis Ronaldo ostmiseks kulutati, oleks saanud hoopis neile paremaid tingimusi pakkuda.

"On täiesti vastuvõetamatu, et samal ajal, kui meie töötajad peavad tegema suuri majanduslikke ohverdusi, kulutab firma sadu miljoneid eurosid jalgpalluri ostmise peale," sõnas avalduses töötajate ühingu eestkostja Lavoro Privato, kes kutsub töötajaid 15. juulist 17. juulini streikima.

"Oleme kõik sama omaniku töötajad, aga sellisel raskel ajal ei ole selline käitumine normaalne. Firma peaks investeerima automudelitesse, mis garanteeriksid tuhandetele inimestele ka tulevikuks töö, mitte lihtsalt ühte inimest veel rikkamaks tegema."