Fernando Torres jätab Atletico fännidega teistkordselt hüvasti

Madridi Atletico jalgpalliklubi ründaja Fernando Torres teatas täna, et käesolev hooaeg jääb tema jaoks Atleticos viimaseks.

34-aastase Torrese leping Atleticoga lõppeb suvel ning kuna hispaanlase mänguaeg on kokku kuivanud, otsustas ta uute väljakutsete kasuks.

"See on minu viimane hooaeg Madridi Atleticos. Nagu te näete, saan ma väga vähe mängida," teatas Torres, kes alustas jalgpallitreeninguid 7-aastaselt just Atleticos.

Kahe Atleticos veedetud perioodiga - 2001-07 ja 2015-17 - on Torres löönud kokku 126 liigaväravat. Tänavusel hooajal on hispaanlane saanud meistriliigas platsile 20 korda ja jõudnud sihile kahel korral.

"Tundsin, et pean selle otsuse fännide jaoks teatavaks tegema. See polnud kerge otsus. Väga raske on teistkordselt hüvasti jätta. Tahtsin siin karjääri lõpetada, kuid seda ei juhtu. Ma tahan veel kaks või kolm või isegi viis aastat mängida," lisas Torres.

Atletico teatas, et tänavuse hooaja viimane kohtumine 20. mail, mil kohtutakse Eibariga, kuulutatakse suureks Torrese lahkumismänguks.

"Fernando on selle klubi tõeline legend. Meie uksed on tema jaoks alati avatud!" kuulutas Atletico president Enrique Cerezo.